Более 10 тысяч человек написали «Диктант Победы» в Москве

В Москве более 10 тысяч человек стали участниками акции «Диктант Победы». Фото: Пресс-служба московского городского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Москве 3 сентября на 232 площадках прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем в 2021 года, сообщает пресс-служба московского отделения партии «Единая Россия».

Акцию провели в столице в четвертый раз. Площадки диктанта работали в Музее космонавтики, Измайловском кремле, Государственной публичной исторической библиотеки России, в центрах московского долголетия, вузах, советах ветеранов и других местах. Участники отвечали на 25 вопросов о военной истории страны.

«Участие в акции не имеет возрастных ограничений, и очень здорово наблюдать, что к ней присоединяется все больше школьников и студентов. Знание истории своего Отечества, гордость за страну и подвиги дедов - то, что помогает противостоять фашизму и сохранять мир», — отметил руководитель исполкома московского отделения партии Максим Руднев.

Всего в России работало 18,5 тысячи площадок диктанта. Кроме того, в 2022 году в акции принимали участие 45 стран мира.

Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.

Ранее KP.RU сообщал, что более 70 тысяч жителей Подмосковья написали «Диктант Победы». В регионе работали 1096 площадок.