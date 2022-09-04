В центре Москвы на 18 переулках обновили дорожное полотно Фото: Городское хозяйство Москвы

В Москве в районах Хамовники и Арбат завершились работы по обновлению дорожного полотна, специалисты заменили покрытие в 18 переулках, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Все работы проводились в рамках комплексного благоустройства исторических мест. Дорожное полотно обновили в Денежном, Плотниковом, Большом Афанасьевском, Глазовском, Староконюшенном, Чертольском, Хрущевском, чистом, Кривоарбатном и других переулках. На участках убрали старое полотно, привели в порядок смотровые колодцы и дождевые решетки, а затем уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Всего за месяц специалисты заменили 55 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы шли круглосуточно, движение на участках перекрывали поочередно.

«Несколько лет назад в порядок привели «большие» улицы Арбата и Хамовников - Новый Арбат, Остоженку, Пречистенку и Пречистенскую набережную. Комплекс работ по благоустройству 18 исторических переулков - продолжение проектов прошлых лет», — отметили в КГХ.

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