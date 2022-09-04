Тишковец: В Москве ожидаются дожди и магнитные бури Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следующая неделя в Москве принесёт с собой дожди, магнитные бури и холода. Об этом заявляет ведущий эксперт погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в своих социальных сетях.

По словам специалиста, грядущая неделя станет по-настоящему осенней, и принесёт с собой в Москву северные течения, которые будут господствовать над всем регионом. Вместе с ними в столицу прибудет и арктический холод, дожди и низкие облака. Поэтому с понедельника по четверг температура ночью будет опускаться до одного градуса по Цельсию, а днём не будет превышать отметку в 12 градусов, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Тишковец подчеркнул, что ветра и дожди сделают фактическую температуру заметно холоднее по ощущениям - 12 градусов тепла будут ощущаться как 9-10, не более того. Также синоптик предупредил метеозависимых москвичей, и страдающих от проблем с давлением, о том что с 4 по 6 сентября ожидаются сильные магнитные бури.