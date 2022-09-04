Девочку госпитализировали после наезда автомобиля на юго-востоке Москвы

Девочку госпитализировали после наезда автомобиля в Москве Фото: Сергей ГАПОН

В районе улицы Люблинская, 80, автомобиль наехал на девочку-пешехода. Ребёнок был доставлен в больницу с травмами. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

Подробностей случившегося пока нет, как и понимания обстоятельств ДТП. Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте аварии и выясняют все детали. Ребёнка доставили в одну из московских больниц.

Ранее KP.RU сообщал о том, как в Москве была сбита школьница, переходившая дорогу вместе с подругами. Девочка шла последней, и попала под колёса несущейся на большой скорости бригаде скорой помощи. Этот момент попал на видео, по которому чётко видно и слышно, что у автомобиля экстренной службы были включены проблесковые маячки и сирена, однако дети всё равно не заметили приближения опасности.