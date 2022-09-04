Трамвайное кольцо «Новоданиловский проезд» не будет работать с 5 по 9 сентября

С 5 по 9 сентября не будет работать трамвайное разворотное кольцо «Новоданиловский проезд» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 5 по 9 сентября не будет работать трамвайное разворотное кольцо «Новоданиловский проезд». Изменения связан с работами по благоустройству на участке, сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Временно трамваи маршрута №16 будут ходить от остановки «Чертаново Южное» через метро «Тульская» до Серпуховского Вала, а трамваи №49 от остановки «Нагатино» до Нижних Котлов.

Жителям и гостям столицы рекомендуют пользоваться трамваем №47 для проезда от МЦК «Верхние Котлы» и метро «Нагатинская» в Нагатино.

В Дептрансе уточнили, что после благоустройства все действующие транспортные связи сохранятся.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько улиц в центре Москвы перекроют с 5 по 11 сентября из-за Дня города. Прежде всего запрет на движение коснется участка Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного ряда, а также Малого Гнездниковского, Леонтьевского, Глинищевского, Газетного и Никитского переулков.