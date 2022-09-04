До -2 градусов ожидается в Москве и европейской части России ночью 4 сентября

До -2 градусов ожидается в Москве и европейской части России Фото: Александр ГЛУЗ

Москва и европейская часть России столкнётся с заморозками в ночь с 4 на 5 сентября. Температура местами опустится до -2 градусов по Цельсию, а в некоторых регионах даже выпадет снег. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Эксперт отметил, что в Забайкальском крае грядущей ночью выпадет снег, а в других регионах центральной России, в частности в Москве, ожидается простое похолодание, местами до -2 градусов. Те же заморозки ожидают Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Калужскую, Тульскую, Ивановскую, Владимирскую и Рязанскую области.

-1 градус Вильфанд предрекает и Санкт-Петербургу, а 6 сентября заморозки будут даже в Башкортостане. Особенно жутковато выглядит прогноз по Иркутской области, где температура этой ночью опустится до -6 градусов, а в Забайкальском крае и вовсе ожидают мокрый снег.

- Снег начнется к вечеру воскресенья. В течение суток 5 сентября ожидаются дождь и мокрый снег. Это рано очень, это же юг азиатской части страны. За сегодняшнюю ночь температура понизится на 8 градусов и будет около 0. Обычно там снег бывает в конце сентября. Снежный покров сойдет уже во вторник, а к концу рабочей недели повышение температуры, - говорит Вильфанд.