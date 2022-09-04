На осеннем велофестивале в Москве пострадали четыре человека

На велофестивале в Москве пострадали четыре человека

Во время велосипедного фестиваля в Москве, который проходит 3 и 4 сентября, пострадали как минимум четыре человека. Об этом стало известно KP.RU от собственных источников. При этом падали велосипедисты, как правило, на финишной прямой.

Велосипедный фестиваль в Москве проходит два дня, в ходе которых участникам предлагается проехать два длинных маршрута по центру города. К сожалению, не для всех эти заезды оканчиваются благоприятно - минимум четыре участника упали на трассе, причём падали велосипедисты на последнем этапе заезда, на финишной прямой перед ВДНХ, на улице Бориса Галушкина.

По предварительным данным велосипедисты, по невнимательности, съезжали с асфальтированной дороги на трамвайные пути, и попадали колёсами в колею, из-за чего и падали с двухколёсных стальных коней. К каждому упавшему быстро прибывали сотрудники ДПС и скорая помощь.

Ранее KP.RU сообщал о том, как проходит велофестиваль в Москве. По данным Департамента транспорта столицы, мероприятие собрало более 30 тыс. участников, и власти города планируют проводить подобные события почаще, так как они положительно влияют и на гражданское общество, и на интерес к спортивной жизни.