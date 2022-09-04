Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе Фото: Василий Вахрин

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в понедельник, 5 сентября, в Москве ожидаются дожди.

«Температура понизится до +12...+13 °С. Вторник без дождей, но по-прежнему северный ветер и холодно. В среду снова дождь», — сказал он в беседе с RT.

Он добавил, что вторая половина рабочей недели обойдётся без осадков.

«В пятницу есть намёк, что температура начнёт повышаться. Уже меняются атмосферные процессы. Циклон приближается с запада. Температура — +15...+16 °С, в субботу и воскресенье — +17...+18 °С, но будут дожди», — заключил он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, ждать ли бабье лето в 2022 году. По ее словам, потепление в Москве и области возможно в середине сентября, в целом месяц ожидается с температурой чуть выше климатической нормы, передают "Известия".

До этого синоптик Михаил Леус заявил ,что через несколько дней в центральной части России похолодает. Бабье лето стоит ожидать примерно в начале третьей декады сентября. Резкое похолодание начнется уже 31 августа — температура воздуха будет опускаться до +16 градусов. Небольшое потепление настанет на второй неделе сентября, рассказывает телеканал "360".