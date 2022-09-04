Ограбившая магазин пара покончила с собой на севере Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 сентября на севере Москвы, в квартире одного из домов, нашли тела мужчины и женщины, покончивших с собой после ограбления магазина. Подробностями этого трагичного происшествия поделился "Московский комсомолец".

По данным МК, тела обнаружила родственница, и в процессе изучения ран был сделан вывод, что пара покончила с собой. Ранее 30-летняя женщина часто писала в социальных сетях о том, что смертельно больна и устала, однако по мнению её матери - все её болезни были вымышленными.

Как сообщает мать погибшей, пара прожила вместе 10 лет, и в последние годы взяла очень много кредитов, в сумме набрав около одного миллиона рублей долгов. Помимо прочего, по словам женщины, её дочь год назад попала под следствие - у неё была навязчивая идея ограбить магазин, и они с возлюбленным сделали это, вынеся из супермаркета продуктов примерно на 2 тыс. рублей.

Пара была задержана полицией, и с тех пор находилась под следствием, которое выдало им подписку о невыезде.