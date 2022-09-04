«Паровозик» из семи машин на Алтуфьевском шоссе в Москве сняли на видео

"Паровозик" из почти десятка машин на Алтуфьевском шоссе сняли на видео

Сегодня, 4 сентября, на Алтуфьевском шоссе столкнулись как минимум семь автомобилей, влетев друг-другу в багажники. О масштабной аварии в Москве стало известно KP.RU из собственных источников.

По предварительной информации один из водителей резко затормозил, следовавший за ним "шашечник" успел увернуться, а вот все последующие водители поочерёдно влетели друг в друга, образовав большую линию на полосе Алтуфьевского шоссе. На месте уже работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего уточняются.

Известно, что пассажирка последнего "в очереди" "Лексуса" пострадала - женщина не была пристёгнута. Её госпитализировали в Боткинскую больницу.

Ранее KP.RU сообщал о массовом ДТП на 35 километре МКАД, где столкнулись пять легковых автомобилей. Одним из участников аварии стало такси. Движение по кольцевой автодороге было частично перекрыто из-за столкновения, водителям предлагалось объезжать этот участок.