Движение в центре Москвы восстановлено после велофестиваля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проходивший с 3 по 4 сентября велосипедный фестиваль в Москве завершился сегодня, в 18:00, а вместе с ним закончилось и ограничение дорожного движения в центре столицы. О том, что дороги снова свободны, сообщили в Департаменте транспорта города.

Напомним, движение в Москве было ограничено, в основном, по центральным улицам. 3 сентября ограничивали движение по Тестовской улице и по Пресненской набережной, однако полностью перекрытых улиц было значительно больше.

4 же сентября, сегодня, проехать нельзя было по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввиновской, Новодевичьей, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Семеновской, Преображенской набережным, а также по набережной Ганнушкина, проспекту Ветеранов, Борогодскому шоссе, Ростокинскому проезду, по улице Бориса Галушкина и площадке перед главным входом на ВДНХ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что велофестиваль и аналогичные мероприятия теперь власти Москвы планируют проводить регулярно и как можно чаще, так как за уходящий уикенд участие в нём приняли более 30 тыс. человек, а сама идея хорошо объединяет людей и популяризирует спортивный образ жизни.