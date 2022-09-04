Из-за аварии на съезде с трассы М-4 затрудненно движение на внешнюю сторону 27-го км МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

В воскресенье вечером, 4 сентября 2022 года, на съезде с трассы М-4 произошла авария. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта.

В сообщении говорится, что в аварии есть пострадавшие, на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Изначально движение по съезду с трассы М-4 на внешнюю сторону 27-го км МКАД было полностью перекрыто. В настоящее время сообщается, что автомобили двигаются по одной полосе из двух.

Ранее KP.RU сообщал о массовой аварии из семи автомобилей на Алтуфьевском шоссе в Москве. Кроме этого, сегодня, 4 сентября, после аварии в подмосковном Маврино пострадавшая женщина была эвакуирована вертолётом после аварии. Травмы получила пожилая женщина в возрасте 80 лет, медики приняли решение экстренно госпитализировать ее в Москву.