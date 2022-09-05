Ефимов: В Тимирязевском районе столицы реорганизуют заброшенный участок

На севере Москвы в Тимирязевском районе инвестор построит административно-деловой комплекс и паркинг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На севере Москвы в Тимирязевском районе инвестор построит административно-деловой комплекс и паркинг. Пока на этом месте в Дмитровском проезде, владение 1Г находится заброшка с недостроенным пятиэтажным гаражом-стоянкой. Площадь участка - почти 0,6 гектара. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, этот договор с инвестором стал восьмым, подписанным городом в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ).

«Компания планирует вложить в редевелопмент семь миллиардов рублей, - отметил заммэра. - В результате в столице появится 3,5 тысячи новых рабочих мест».

По его словам, шесть из ранее подписанных подобных соглашений оформлены с правообладателями преобразуемых участков. Инвесторы для ещё двух участков определились по результатам аукционов. Работы по семи договорам уже ведутся. В списке проектов КРТ - участки в таких бывших промзонах, как «Октябрьское Поле», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», две площадки в промзоне «Коровино» и территория на Никулинской улице, а также бывшая промзона «Братцево». Их общая площадь - более 170 гектаров. На этой земле появится более 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Сюда входят жилые, общественно-деловые и производственные сооружения.

КОНКРЕТНО

По проекту построят бизнес-центр класса А с офисной башней в 23 этажа и развитой инфраструктурой. Сюда входят магазины, банки, кафе и рестораны. Общая площадь здания - 50 тысяч квадратных метров. Вокруг него проведут благоустройство. Здесь смогут гулять и отдыхать как резиденты будущего комплекса, так и жители района.

Рядом находится метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии, а также станции МЦД-2 и строящаяся станция МЦД-1.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что договор с девелопером оформлен на пять лет. Разработка проекта планировки территории уже началась. Основные строительные работы стартуют уже в 2023 году.