Ко Дню города в столице пройдут экскурсии по бывшим заводам и фабрикам

День города отмечается в Москве в этом году 10 и 11 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День города отмечается в Москве в этом году 10 и 11 сентября. По случаю 875-го дня рождения столицы Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений подготовил проект «Москва Индустриальная». Участники смогут побывать на экскурсиях по бывшим заводам и фабрикам, которые теперь превратились в интересные и модные места. Маршруты составлены совместно с Агентством стратегического развития «ЦЕНТР» в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) бывших промзон и заброшек.

КОНКРЕТНО

Экскурсии будут проходить весь сентябрь. В программе - 8 бесплатных групповых прогулок в сопровождении профессионального гида-экскурсовода Инны Крыловой, члена Межрегионального союза экскурсоводов, историка, культуролога, куратора проекта «МосПромАрт». Среди них, например, такие:

- 7 сентября, 19.00-21.00 - «Чем красна Красная Пресня» с осмотром территории бывшей фабрики «Мюр и Мерилиз», в которой сейчас разместилось арт-пространство «Рассвет». На маршруте также бывшая Трехгорная мануфактура - текстильная фабрика семьи Прохоровых, которая после редевелопмента превратилась в бизнес-кластер;

- 8 сентября, 19.00-21.00 - «Замоскворечье и заканалье» с осмотром кварталов Голутвинской мануфактуры и бывшей колбасной фабрики Григорьева;

- 10 сентября, 14.00-16.00 - «Золотой и сладкий остров» с рассказом об одном из самых масштабных проектов редевелопмента – ГЭС-2. Участники также узнают интересные факты из истории московского шоколадного концерна «Т-во Эйнем», известном как «Красный Октябрь»;

- 12 сентября, 19.00-21.00 - «Кожевники и химики в четырех километрах от Кремля» с осмотром уцелевших артефактов 200-летней летописи фабрики Цинделя и 100-летней истории химического завода Фарбверке - рабочий городок, десятки производственных корпусов, старинные кирпичи, подлинные ткани «Первой ситценабивной»;

- 13 сентября, 19.00-21.00 - «Даниловский кластер истпрома» с рассказом об истории и архитектуре трех крупнейших дореволюционных текстильных мануфактур, построенных из красного кирпича, - «Даниловской мануфактуры», «Товарищества Рябовской мануфактуры», мануфактуры Рыбникова и «Холодильника»;

- 18 сентября, 15.00-17.00 - «Шаболовский кластер истпрома» с осмотром кварталов вокруг Шаболовки с корпусами завода «Красный пролетарий», бывшей фабрики Гужонов, в которой сегодня разместилась «Вышка».

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Подробная информация - на сайте проекта. Там же можно записаться на экскурсию. По правилам один человек может выбрать только одну из восьми прогулок.