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Общество5 сентября 2022 6:11

В Москве полиция проверяет информацию о массовой драке из-за нацистских выкриков в центре города

Очевидцы сообщают, что группа людей избила двоих парней в столице
Мила ГЕНЬ
В Москве неизвестные устроили массовую драку из-за нацистского приветствия

В Москве неизвестные устроили массовую драку из-за нацистского приветствия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О массовой драке, из-за нацистских выкриков, в центре Москвы рассказали очевидцы в социальных сетях. К двум молодым людям подошла группа мужчин. Между ними завязался разговор, в ходе которого пытались выяснить, кто кричал. После чего один из мужчин набросился на парней.

К нему присоединились и товарищи, которые наносили удары молодым людям руками и ногами в область головы и лица. Чем закончился конфликт неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве KP.RU рассказали, что сотрудники правоохранительных органов изъяли видеозапись с места драки, и в настоящее время изучают все детали произошедшего. Сотрудники полиции проверяют информацию, выясняют, где и когда произошел конфликт, а также выясняют личности его участников.

После проведения доследственных мероприятий будет принято решение о возбуждении или невозбуждении дела.

Ранее KP.RU сообщал, что массовая драка произошла в Новой Москве, на Липовой улице в Коммунарке.