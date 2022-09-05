Ефимов:Предприниматели выкупили у города более 44 тысяч квадратных метров недвижимости

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Малый и средний бизнес столицы может пользоваться правом преимущественного выкупа без торгов нежилых помещений, арендуемых у города. При этом цена за недвижимость будет рыночной, установленной независимыми оценщиками. Плату можно внести сразу или частями в течение семи лет. После того, как предприниматель погасит сумму полностью, помещение переходит в его собственность без залога. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такой возможностью в этом году воспользовались 225 предпринимателей. Они выкупили всего более 44 тысячи квадратных метров недвижимости.

«Стоимость приобретенной недвижимости составила 4,7 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - В целом с 2011 года представители МСП выкупили у города без торгов более 7,7 тысячи нежилых помещений общей площадью свыше 1,5 миллиона квадратных метров».

По его словам, в среднем приватизированные в этом году помещения были площадью 195,5 квадратных метров. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, в каких округах столицы чаще всего выкупали городскую недвижимость за последние месяцы. Список возглавляет Центральный округ – 42 объекта общей площадью 8,9 тысячи квадратных метров. Далее идут юго-запад - 28 объектов (3,1 тыс. кв. м), север – 27 объектов (5 тыс. кв. м), юг - 25 объектов (6,6 тыс. кв. м).

«Замыкает пятерку лидеров Зеленоград, где по преимущественному праву было выкуплено пять помещений площадью 375 квадратных метров», - добавил Гаман.

При этом предприниматели взяли самое маленькое помещение на Ореховом бульваре на юге столицы. Его площадь - 4,2 квадратного метра. А самым большим лотом оказались три нежилых здания на Большой Серпуховской улице. Их общая площадь - две тысячи квадратных метров.

Напомним, выкуп у города арендуемого помещения без конкурса полагается бизнесу, включенному в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого госуслугу «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы» можно получить только в электронном виде на mos.ru.