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Происшествия5 сентября 2022 7:43

Пьяный мужчина был задержан за распыление аэрозольного баллончика на двух пассажиров метро в Москве

Все произошло на станции метро «Выставочная»
Ирина РЕБРИКОВА
Хулиган решил разобраться с показавшимся ему невежливым пассажиром

Хулиган решил разобраться с показавшимся ему невежливым пассажиром

Фото: ГУ МВД по Москве

Пассажир Большой Кольцевой линии столичной подземки в ночь на 5 сентября получил заряд аэрозольного баллончика в лицо лишь за то, что не подсказал своему попутчику воспользоваться кнопкой для открытия дверей на станции, сообщает МВД Медиа. Хулиган был нетрезв и, по всей видимости, решил таким образом проучить 29-летнего молодого человека за невежливость.

При этом инцидентом в вагоне конфликт не ограничился. Когда пассажир вышел на станции «Выставочная», владелец баллончика попытался вновь на него напасть. Однако спутал с другим человеком и на сей раз распылил газ уже в его сторону.

- Сотрудники полиции, осуществлявшие охрану общественного порядка на станции, задержали злоумышленника на месте происшествия, — уточняется в сообщении.

Подозреваемым оказался 29-летний приезжий. В отделе полиции он и рассказал о малозначительном поводе, побудившем его использовать баллончик.

Теперь задержанный является фигурантом уголовного дела, которое возбудили по статьям УК о хулиганстве и побоях. Арестовывать его не стали, оставив под подпиской о невыезде.