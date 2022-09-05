Москвичи с помощью голосования выбрали лучшие парки города для велопрогулок и детского досуга

Москвичи выбрали лучшие парки для отдыха Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи выбрали лучшие парки для велопрогулок, детского досуга и пляжного отдыха. В каждом голосовании поучаствовали по 200 тысяч человек. Об этом сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

В проекте «Активный гражданин» подводят итоги спецпроекта «Лето активного гражданина». За два месяца собрали более 2,5 миллиона мнений жителей города. Активнее всего москвичи участвовали в опросах по паркам и общественным пространствам.

По мнению горожан, лучшим местом для велопрогулок стала ВДНХ с 10-километровым маршрутом с видом на достопримечательности столицы. За этот вариант проголосовали 22 процента участников. На втором месте — музей-заповедник «Коломенское», на третьем — парк «Сокольники».

Для отдыха с детьми москвичи также в большинстве предпочитают ВДНХ, где расположены детская площадка «Космос» и интерактивная площадка «Нефтеград». На втором и третьем месте Парк Горького с игровой площадкой «Салют» и инклюзивная площадка «Изумрудный город» в «Сокольниках».

Любимым «водным» местом отдыха стали «Борисовские пруды». Дальше по рейтингу The Bassein в «Сокольниках» и пляж «Левобережье» на берегу залива Химкинского водохранилища.

Как писал ранее KP.RU, на 2022 год было запланировано открытие 13 новых зон отдыха у воды.