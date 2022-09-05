Ракова: В 2022 году около 3000 сотрудников обновленных поликлиник прошли обучение в Кадровом центре ДЗМ

«На базе кадрового центра столичного Депздрава мы разработали отдельную обучающую экспресс-программу для сотрудников обновляемых поликлиник. Для врачей общей практики, педиатров и терапевтов проводятся установочные лекции, где специалистам дают общую актуальную информацию по основным направлениям медицины. Для узкопрофильных специалистов Кадровый центр организовывает специальные аппликационные тренинги, где врачи учатся работать на новом оборудовании, которым оснащаются поликлиники. А для всех сотрудников поликлиник также проводятся социально-психологические тренинги, чтобы отработать коммуникативные навыки и улучшить взаимодействие с пациентами и коллегами. В текущем году обучение по всем направлениям прошли около 3 тыс. человек, а за все время реализации программы уже порядка 7,8 тыс. человек», - цитируется на официальном сайте мэра столицы заявление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Заместителя мэра Москвы пояснила, что для обновленных поликлиник закупается самая современная медицинская техника. Но врачей готовят не только работе с высокотехнологичным оборудованием. В программе и коммуникативные тренинги и экспресс-обучение по основным принципам работы в новых условиях.

В программу обновления столичных поликлиник входит практически половина амбулаторного фонда столицы, а это свыше двух сотен зданий. В ходе реализации программы будет проведена комплексная модернизация и перепланировка помещений. Для создания комфортных условий для посетителей и сотрудников в зданиях заменят инженерные системы. В каждом филиале будет организован прием пациентов терапевтом, кардиологом, оториноларингологом, хирургом, неврологом, офтальмологом, урологом и эндокринологом дополнительно будут работать Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог и инфекционист станут работать в головных подразделениях.

В учреждениях, где пока продолжается ремонт, прием ведется в другом здании, поэтому медицинская помощь остается такой же доступной. Москвичам нужно просто обратить внимание на адрес поликлиники, который указан при записи. Информацию можно также уточнить и на сайте mos.ru.

«Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы. На площади более 4 тыс. кв. м идет непрерывное профессиональное образование, проводятся оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов столичной системы здравоохранения. Центр оснащен более чем 1,1 тыс. единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. На 31 симуляционной станции ежедневно отрабатываются практические навыки и решаются ситуационные задачи по реальным клиническим случаям. Площадка кадрового центра аккредитована по 89 врачебным специальностям», - отмечается в материале на официальном сайте мэра столицы.