Андрей Бочкарев: Москва одобрила строительство 17,5 млн квадратных метров недвижимости с начала года

Темпы строительства жилья в Москве не снижаются, несмотря на давление западных санкций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реализации градостроительных проектов в Москве продолжается, несмотря на давление западных санкции и экономические сложности. С начала 2022 года столичные власти одобрили строительство 17,5 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- Инвестиционное сообщество с уверенность смотрит в будущее развитие Москвы. Помимо уже реализуемых проектов, девелоперы планируют и согласовывают новые проекты. Только с января по конец августа город одобрил строительство 17,5 миллионов квадратных метров всех типов недвижимости в столице, - рассказал Андрей Бочкарев.

Стабильный интерес застройщиков к новым проектам объясняется их высокой доходностью, а также условиями, созданными градостроительным комплексом для работы девелоперов. Речь идет о мерах поддержки, разработанных правительством Москвы для застройщиков.

- Москва в дополнение к федеральному пакету мер поддержки приняла свой комплекс решений, стимулирующих бизнес и строительную отрасль в частности, - отметил Андрей Бочкарев.

Самый большой объем одобренных проектов приходится на строительство жилья - около 8,3 миллионов квадратных метров. При этом вырос спрос и на реализацию проектов коммерческой недвижимости.

- Помимо жилья город согласился со строительством почти 4 миллиона квадратных метров недвижимости промышленного назначения. Еще более 3,5 миллионов квадратных метров разрешено построить под офисное назначение. Кроме того, город одобрил реализацию торговых объектов площадью почти 1,8 миллиона квадратных метров, - рассказала председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова. По ее словам, с начала года градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, провела 28 заседаний.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что жилье в Москве строится с опережением графика, несмотря на экономические трудности и давление западных санкций. Вице-мэр напомнил, что плановый показатель по вводу недвижимости в столице в 2022 году установлен на уровне 8,5 миллиона квадратных метров. В сложных экономических условиях столичные власти сосредоточили основные усилия на завершении масштабных инфраструктурных транспортных проектов – строительстве новых дорог, развязок и линий метрополитена, а также на реновации жилья.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что реновация жилья полностью обеспечена финансированием и не зависит от внешних обстоятельств, ее курирует лично Сергей Собянин. По программе реновации в Москве будет построено более 570 тысяч квадратных метров нового жилья вместо снесенных старых домов. Многоэтажки появятся в десяти округах столицы. С момента старта программы на территории города было демонтировано 85 старых зданий.