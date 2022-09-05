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Происшествия5 сентября 2022 9:59

В Москве гадалке грозит пять лет лишения свободы за вымогательство 500 тысяч рублей у пенсионерки

За снятие сглаза женщина пыталась выманить у пенсионерки полмиллиона рублей
Сергей КУДРИН
В Москве задержали гадалку за вымогательство 500 тысяч рублей

В Москве задержали гадалку за вымогательство 500 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московская полиция задержала гадалку, которая пыталась обманом выманить у пенсионерки полмиллиона рублей. 84-летняя жительница Москвы обратилась к мошеннице, чтобы снять сглаз, но на этапе доплаты за уже оказанную услугу поняла, что её обманывают. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В полицию обратился сын пенсионерки, заявивший о том, что у его матери обманом пытаются выманить большую сумму денег. Как выяснилось, женщина обратилась за услугами гадалки, чтобы та сняла с неё сглаз. Мошенница сперва запросила 200 тыс. рублей, получила их и провела обряд "исцеления".

Однако спустя некоторое время целительница снова связалась с пенсионеркой, и заявила о том, что для завершения ритуала необходимо заплатить ещё 300 тыс. рублей. Тогда пожилая москвичка поняла, что её пытаются обмануть.

48-летнюю гадалку уже задержали, все вырученные с фейкового обряда исцеления деньги она вернула. Тем не менее факт мошенничества был, поэтому пока что следствие продолжается. На время расследования женщине выдали подписку о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.