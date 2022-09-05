Выигранные баллы за онлайн-голосование москвичи смогут обменять на билеты в Мариинский театр

Баллы можно потратить и на покупки, и на благотворительность. и на поход в театр или музей. Фото: из газетной статьи

Среди вознаграждений программы «Миллион призов» для тех, кто проголосует онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве с 9 по 11 сентября 2022 года, появился и доступ в Мариинский театр Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Если пользователь выиграет баллы по акции #ВыбираемВместе2022, он сможет получить вместо них промокод на сайте ag-vmeste.ru. Затем нужно будет выбрать из списка партнеров агрегатор Zapomni и, используя промокод, приобрести сертификат на посещение Мариинки.

Поклонники театра могут с помощью тех же промокодов приобрести сертификаты на вход и в столичные учреждения. Есть возможность посетить таким образом «Современник», «Мастерскую Петра Фоменко», «Ленком Марка Захарова», театр Олега Табакова, Московский музей современного искусства и другие учреждения культуры столицы.

- Чтобы обменять призовые баллы на промокод, нужно открыть сайт ag-vmeste.ru, войти в свой профиль на нем и в разделе «Поощрения» выбрать категорию #ВыбираемВместе2022. Далее - кликнуть по карточке интересующего учреждения культуры, — цитирует агентство руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко.

Как сообщал KP.RU ранее, призовые баллы по программе «Миллион призов» проголосовавшие онлайн москвичи смогут перечислить и на благотворительные цели. Кроме того KP.RU сделал полный обзор возможностей программы для участников электронного голосования.