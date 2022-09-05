Сбежавшую из дома 14-летнюю школьницу нашли мертвой у дома на Ленинском проспекте в Москве

Ранее мама девочки заявила о том, что та сбежала из дома Фото: Олег ЗОЛОТО

На юго-западе Москвы у одного из домов на Ленинском проспекте 5 сентября найдена мертвой 14-летняя школьница, мать которой ранее заявила в полицию о побеге дочери из дома, сообщает «МК». По предварительной версии, девочка-подросток могла покончить с собой. При себе у погибшей нашли электронную сигарету.

Семья, в которой воспитывалась школьница, ранее переехала в столицу из Омской области. Неблагополучной она не считалась.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее KP.RU рассказал об убийстве 85-летнего пенсионера в Свиблово, в совершении которого обвинили его 16-летнюю внучку. Как выяснилось позднее, девочку воспитывала бабушка - дочь убитого мужчины. Мама же оставила девочку, когда той было всего 3 года. Сейчас 38-летняя женщина отбывает срок за убийство соперницы, к которой она приревновала одного из своих поклонников.