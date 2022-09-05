В Москве за 2022 год открыли 14 спортивных объектов

ФОК «Волна» в районе Чертаново в Москве Фото: официальный сайт мэра Москвы

В 2022 году в столице открыли 14 крупных спортивных объектов. Так, на Чертановской улице появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Волна» с двумя бассейнами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Спортивное сооружение занимает 3,6 тыс. квадратных метров. Здесь обустроили два бассейна: с чашей 25 на 16 метров для спортивно-оздоровительного плавания, и детский — 10 на шесть метров.

В здании есть гардероб, буфет, кабинеты врача и дежурных медицинских сестер, раздевалки, душевые, комнаты тренеров, инвентарные и другие помещения. ФОК полностью адаптирован для маломобильных граждан.

Физкультурно-оздоровительный комплекс может принимать до 78 посетителей в смену, которая длится полтора часа. В день в бассейнах могут поплавать 624 человека.

Как сообщил Сергей Собянин, всего в Москве за 12 лет построили около 170 стадионов, ледовых дворцов, ФОКов, футбольных полей и других крупных сооружений. В 2022 году открыли 14 новых объектов.

Ранее KP.RU публиковал подробности о проекте нового спорткомплекса в Южном Бутово. Его начнут строить осенью 2022 года.