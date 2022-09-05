В Москве мошенники из «службы безопасности ЦБ» уговорили пожилого ученого отдать им 30 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научному сотруднику Института медико-биологических проблем РАН позвонили неизвестный. Собеседник представился сотрудником службы безопасности Центробанка России. Он убедил «спасти» сбережения, передав их женщине. В итоге ученый лишился более 30 млн. рублей, пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мошенники действовали по простой схеме: они сообщили, что деньги в опасности, якобы их пытаются похитить аферисты. Чтобы уберечь свои средства, 64-летний сотрудник РАН снял все свои сбережения из банковской ячейки, расположенной в центральном офисе Сбербанка на улице Вавилова. Там было 30 млн. рублей и по 200 тыс. евро и долларов.

После этого мужчина по указаниям мошенников передал все деньги неизвестной женщине у подъезда жилого дома, расположенного на улице Шверника.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

В июле 2022 года от действий телефонных мошенников пострадал другой сотрудник академии РАН. 69-летний инженер перечислил аферистам почти 2,4 млн. рублей, писал KP.RU.