Полицейские прикрыли крупный канал поставки наркотиков из Краснодарского края в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские выявили канал поставки наркотиков из Краснодарского края в столичный регион. Первых участников группы задержали в мае 2022 года в Москве. Они перевозили в запасных колесах 11 кг марихуаны, передает «МВД Медиа».

На 64-ом км МКАД было задержано два автомобиля. Наркотики перевозили в полимерных свертках в колесах, которые находились в багажнике одной из машин.

Через месяц в Зеленограде задержали еще двоих участников группы. У них изъяли 200 гр кокаина и 750 гр марихуаны. По предварительным данным, фигуранты обеспечивали распространение наркотических средств на территории Москвы.

В Краснодарском крае полицейские предполагаемых поставщиков. Два местных жителя занимались культивированием, хранением и подготовкой к перевозке наркосодержащих растений в столицу. На их складе обнаружили более 10 кг марихуаны и около 100 кустов конопли.

Следователи в Москве и Краснодарском крае возбудили уголовные дела. Всех подозреваемых заключили под стражу. Предварительное расследование продолжается.