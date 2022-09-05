Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2022 13:43

На юге Москвы 68-летний педагог-филолог задержан за растление 14-летней ученицы

Заявление на пожилого учителя русского языка и литературы написала мать школьницы
Ирина РЕБРИКОВА
Заявление на пожилого педагога написала мама одной из школьниц

Заявление на пожилого педагога написала мама одной из школьниц

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожилой преподаватель русского языка и литературы одной из школ южного округа Москвы стал фигурантом уголовного дела о растлении 14-летней ученицы, сообщает «МК». Заявление на 68-летнего педагога-филолога в полицию подала мама девочки.

Родительница утверждала, что учитель приставал к ее дочери 2 сентября во время занятия в кабинете. По предварительным данным, информация подтвердилась, проверка закончилась возбуждением уголовного дела. Сейчас мужчина задержан.

Ранее KP.RU сообщил о том, что у одного из домов на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы найдена мертвой девочка-подросток. Незадолго до этого ее мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что дочь сбежала из дома и находится неизвестно, где. Ведущей версией гибели школьницы остается самоубийство. При себе у погибшей нашли вейп.