Почти год пролежавшее в центре Москвы тело нашли 3 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мумифицированный труп мужчины обнаружили в одной из квартир в центре Москвы 3 сентября. Соседи пожаловались на неприятный запах, и после вскрытия квартиры обнаружилась страшная находка. Об этом пишет РЕН ТВ, со ссылкой на собственные источники.

Как выяснилось, тело пролежало в квартире, по разным оценкам, от 9 до 12 месяцев. Почему соседи начали замечать неприятный запах только недавно, и как не обратили внимание на смерть раньше - неизвестно. Пока информации о случившемся мало, сообщается только лишь, что тело принадлежало 66-летнему мужчине.

Труп направили в морг для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Назначена проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в одной из квартир в Москве было найдено тело 85-летнего мужчины, замурованное в шкафу при помощи монтажной пены. Как оказалось, труп родителя туда спрятал 53-летний сын, которому теперь назначили психиатрическую помощь.