Белую медведицу с огнестрельным ранением с острова Диксон отправят на лечение в Москву

Фото: скриншот из видео Светланы Акуловой

Для спасения раненой белой медведицы в Диксон вылетели сотрудники «Московского зоопарка». Им пришлось оперативно прибыть в Норильск, а оттуда переправиться в Диксон (Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края). Об этом рассказала гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова в своих соцсетях.

С пересадкой в Норильске группа из Москвы прибыла в Диксон, где обнаружила раненую белую медведицу. Её временно погрузили в сон и внимательно осмотрели. Пациенткой оказалась 3-летняя самка, весом примерно 50-60 килограммов. Кто-то ранил её в левую лопатку выстрелом, а также порезал задние лапы. К прибытию московских ветврачей животное было сильно обезвожено, а заднюю часть тела и вовсе парализовало.

Медведицу транспортировали в Норильск, однако это только перевалочный пункт на обратном пути в Москву. Животное находится в крайне тяжёлом состоянии и, как заявляет сама Акулова, шансов на спасение немного. Однако специалисты будут делать всё возможное, чтобы редкий зверь выжил и поправился.

Сейчас специалисты готовятся к перевозке медведицы в столицу России.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Диксоне спасли белую медведицу, морда которой застряла в выброшенной кем-то банке из-под сгущёнки. Жестяную ловушку пришлось рвать пассатижами.