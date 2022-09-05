В Москве задержали гендиректора и повара частного детсада по делу об отравлении восьми детей

Гендиректора и повара детского сада в Москве задержали после отравления восьмерых детей Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Москве были задержаны генеральный директор и повар частного детского сада, расположенного на улице 3-я Хорошевская. Причиной стало отравление восьмерых воспитанников дошкольной образовательной организации, которых в июле 2022 года госпитализировали. Об этом пишет пресс-служба столичного СК.

Известно, что 5 июля 2022 года детям подали на один из приёмов пищи продукты, которые "не отвечали требованиям безопасности". В результате из 27 отведавших угощение ребятишек 8 были госпитализированы в разные больницы Москвы. К счастью, детей удалось поставить на ноги, им сейчас уже ничто не угрожает.

Чего не скажешь об ответственных лицах, которыми следствие признало генерального директора образовательной организации и повара, что подавал пострадавшим детям еду. В ходе расследования были изъяты документы, допрошены все сотрудники, имеющие отношение к кухне и готовке, и собраны все необходимые заключения Роспотребнадзора о нарушениях, допущенных при организации питания в детском саду.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, расследование продолжается.