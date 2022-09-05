Пьяный экс-боец ММА Илья Ойкин гулял с пистолетом по Москве

РЕН ТВ: В Москве задержали гулявшего с пистолетом экс-боксёра Ойкина Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 5 сентября, в Москве задержали бывшего боксёра и бойца смешанных единоборств Илью Ойкина, который разгуливал по городу с пистолетом в руке, и держался крайне неустойчиво. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Спортсмена Илью Ойкина на улице Академика Королёва очевидцы застали идущего шатающимся, неуверенно, и держащим в руке пистолет. Забеспокоившиеся люди вызвали полицию, и когда правоохранители прибыли - Ойкин не пытался сопротивляться, а просто спокойно уехал вместе с ними в отдел для разбирательства.

В источнике отметили, что Ойкин не проявлял агрессии, из пистолета не стрелял, однако был пьян и оттого так сильно шатался, пока шёл по улице. В отношении 32-летнего экс-боксёра назначена проверка по факту произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал о задержании в Мытищах мужчины с пистолетом, который в ходе конфликта возле одного из торговых центров решил обстрелять семью с детьми. Выяснилось, что оружие было пневматическим. К счастью, никто не пострадал.