Ефимов: Благодаря проекту комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны «Северянин»

Для горожан появятся почти пять тысяч новых рабочих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гаражи и склады, среди которых есть и открытые площадки для хранения песка и щебня. Всем этим сейчас занят участок бывшей промзоны «Северянин» на северо-востоке столицы. Территория более чем в 15 гектаров разместилась с восточной стороны путей Ярославского направления Московской железной дороги, между улицами Енисейская и Летчика Бабушкина. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, опубликован проект решения о комплексном развитии этого участка.

«Инвестиции в его развитие составят почти 36 миллиардов рублей, а в бюджет столицы ежегодно будет поступать почти два миллиарда рублей, - отметил заммэра. - В новом микрорайоне Свиблова появятся производственные, офисные и досуговые объекты и почти пять тысяч новых рабочих мест».

Среди тех, кто может заняться перезагрузкой бывшей промзоны, - собственники, город или выбранный на торгах инвестор. Если владельцы земли по какой-то причине не захотят браться за проект, тогда им полагается компенсация. Ее сумма складывается из рыночной стоимости участка и расположенных на нем зданий.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился некоторыми деталями проекта. Известно, что всю реорганизуемую площадку отдадут под 296 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки.

«Сюда входят научно-производственные объекты, офисы, магазины, торговые центры, банки, рестораны, кафе и многоуровневый паркинг на 250 машино-мест», – уточнил Гаман.

Напомним, проект комплексного развития территорий (КРТ) позволит создать в столице порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Семь триллионов рублей - такую сумму инвестиций вложат в бывшие промзоны и заброшки. При этом в городской бюджет поступит около трех триллионов рублей. С июля 2020 года договора о КРТ подписаны уже по нескольким промзонам. Среди них - «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», а также заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и участок в Дмитровском проезде Тимирязевского района Москвы. В августе 2022 года городские власти определились с инвестором для КРТ бывшей промзоны «Тёплый Стан». Также выбраны операторы для участков в «Южном порту», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавском шоссе» и территории на проспекте Маршала Жукова.