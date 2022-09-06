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Общество6 сентября 2022 4:28

Ефимов: Благодаря проекту комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны «Северянин»

Для горожан появятся почти пять тысяч новых рабочих мест
Иван ЛУКИН
Для горожан появятся почти пять тысяч новых рабочих мест

Для горожан появятся почти пять тысяч новых рабочих мест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гаражи и склады, среди которых есть и открытые площадки для хранения песка и щебня. Всем этим сейчас занят участок бывшей промзоны «Северянин» на северо-востоке столицы. Территория более чем в 15 гектаров разместилась с восточной стороны путей Ярославского направления Московской железной дороги, между улицами Енисейская и Летчика Бабушкина. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, опубликован проект решения о комплексном развитии этого участка.

«Инвестиции в его развитие составят почти 36 миллиардов рублей, а в бюджет столицы ежегодно будет поступать почти два миллиарда рублей, - отметил заммэра. - В новом микрорайоне Свиблова появятся производственные, офисные и досуговые объекты и почти пять тысяч новых рабочих мест».

Среди тех, кто может заняться перезагрузкой бывшей промзоны, - собственники, город или выбранный на торгах инвестор. Если владельцы земли по какой-то причине не захотят браться за проект, тогда им полагается компенсация. Ее сумма складывается из рыночной стоимости участка и расположенных на нем зданий.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился некоторыми деталями проекта. Известно, что всю реорганизуемую площадку отдадут под 296 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки.

«Сюда входят научно-производственные объекты, офисы, магазины, торговые центры, банки, рестораны, кафе и многоуровневый паркинг на 250 машино-мест», – уточнил Гаман.

Напомним, проект комплексного развития территорий (КРТ) позволит создать в столице порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Семь триллионов рублей - такую сумму инвестиций вложат в бывшие промзоны и заброшки. При этом в городской бюджет поступит около трех триллионов рублей. С июля 2020 года договора о КРТ подписаны уже по нескольким промзонам. Среди них - «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», а также заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и участок в Дмитровском проезде Тимирязевского района Москвы. В августе 2022 года городские власти определились с инвестором для КРТ бывшей промзоны «Тёплый Стан». Также выбраны операторы для участков в «Южном порту», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавском шоссе» и территории на проспекте Маршала Жукова.