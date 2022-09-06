В онлайн-путеводителе по промышленному туризму России представлены предприятия из Москвы

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Промышленный туризм развивается в столице уже не первый год. Москвичи и туристы активно посещают фабрики и заводы города, как офлайн, так и онлайн. К примеру, такую возможность даёт проект «Открой#Моспром», аудитория которого превышает

10 миллионов участников. За время его существования было проведено свыше 800 экскурсий более чем на 100 промпредприятиях города и в их музеях. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский, московские компании участвуют и в федеральных проектах.

«В июле в стране запустили национальный онлайн-путеводитель по промтуризму «Все – на завод!», - отметил глава ведомства. - В этом цифровом каталоге теперь представлены и экскурсии особой экономической зоны «Технополис Москва», производителя микроэлектроники «Микрон» и компаний холдинга «Объединенные кондитеры».

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, посетители побывали на 15 производствах резидентов и арендаторов столичной ОЭЗ. Только в этом году здесь состоялось более 40 экскурсий.

КОНКРЕТНО

В путеводителе указаны пять прогулок по предприятиям Москвы:

- «Понедельник на Микроне» - в особой экономической зоне «Технополис Москва» на заводе «Микрон» можно ознакомиться с микроэлектронным производством, увидеть, как делают чипы, как работают печи, где изготавливаются трехмерные интегральные схемы и услышать об истории отрасли. Специально для школьников открыли два новых маршрута - «Химия на Микроне» и «Информатика на Микроне»;

- «По стопам Ивана Федорова: от печатного станка до цифровой реальности» - там же гости увидят выставку в Playzone с экспонатами из коллекции Политехнического музея, среди которых старая фототехника и первые пишущие машины. Им расскажут о современной типографии и процессе печати фотопродукции, а также покажут презентацию услуг по 3D-моделированию Центра Инноваций аддитивного инжиниринга;

- «Музей Истории Шоколада и Какао», «Фабрика «Красный Октябрь» и «Кондитерский концерн Бабаевский» - на площадках «Объединенных кондитеров» экскурсантам покажут производственные процессы с объяснением технологии, пригласят на мастер-классы по изготовлению конфет и дегустацию сладостей, расскажут интересные факты о появлении первого в мире шоколада. Запись на экскурсию - на сайте.