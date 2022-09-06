Сергунина: Москвичей и представителей более 80 НКО объединит фестиваль «Город неравнодушных»

Фото: пресс-служба КОСиМП г. Москвы

В Парке Горького 10–11 сентября пройдет приуроченный к 875-летию столицы фестиваль «Город неравнодушных». Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, мероприятие посвятят волонтерству, спорту, благотворительности и знакомству горожан с программами социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

«Парк Горького станет местом встречи волонтеров, любителей активного образа жизни и неравнодушных москвичей, которые участвуют в добрых делах. В программе фестиваля — выступления артистов, мастер-классы, спортивные занятия и многое другое. Благотворительные фонды подготовили лекции и тренинги для тех, кто хочет помогать. О своей работе расскажут представители более 80 социально ориентированных НКО», — сказала Наталья Сергунина.

Гостей фестиваля ждет несколько тематических зон. На входе все получат «Паспорт жителя города неравнодушных»: за посещение каждой локации и участие в активностях в него будут ставить печати. Собравшим полный комплект вручат подарки: ветровку, сумку-шопер или футболку.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

- «Спортсквер». В субботу там проведет зарядку чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, а в воскресенье — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Все желающие также смогут поучаствовать в турнире по уличному баскетболу.

- «Арт-берег». У Крымского моста соберутся творческие коллективы. Молодые исполнители устроят фристайл-батл, а художники займутся живописью под открытым небом.

- «Набережная добра». Здесь проведут лекции и профориентационные тренинги представители благотворительных фондов. Например, о том, как начать карьеру в некоммерческом секторе и какие навыки для этого необходимы. Там же можно будет познакомиться с потенциальными работодателями. Помимо этого, пройдут мастер-классы по ораторскому искусству, изготовлению аксессуаров, свечей и поделок из глины. Все необходимые для творчества инструменты участники получат на месте, а готовые изделия заберут домой.

- Выставка московских приютов для животных представит 40 котов и кошек. Посетители смогут бесплатно забрать понравившегося питомца домой по договору об ответственном содержании, для этого потребуется паспорт.

- Маркет с полезными сувенирами, все средства от продажи которых пойдут на благотворительность.

Фестиваль завершится концертом «Неравнодушные сердца». Более подробная информация — на сайте добрыйфест.рф.