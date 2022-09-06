Российский производитель электрокаров получит 100 двигателей от предприятия из ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Подмосковная компания, выпускающая электрокары, оформила договор с научно-техническим центром «Приводная техника» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Компания поставит производителю электромашин широкого профиля 100 двигателей. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский, эта продукция способна заменить иностранные аналоги.

«На базе современной продукции предприятия уже выпускают гольф-кары и коммунальные машины, которые эксплуатируются на территории ОЭЗ Москвы и столичных зон отдыха», - уточнил глава ведомства.

Преимуществ у электрических приводов линейки EDM достаточно. Прежде всего, их можно использовать в транспорте различного назначения. Механизм исправно действует при любых режимах эксплуатации. Это достигается за счёт эффективного охлаждения, а также высокой степени влаго- и пылезащиты. При компактном размере электроприводы обладают высокой мощностью и имеют высокий крутящий момент. Все перечисленное позволяет им с успехом соперничать с подобной иностранной продукцией, в том числе из Европы и Азии.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, компания «Приводная техника» создаёт по договору уже вторую партию двигателей. По своему объему она более чем в два раза превышает первую, в которой было 40 единиц товара. Их производитель электрокаров получил в июне этого года.

«Для более широкого использования электрического автотранспорта необходимо прежде всего развивать отечественное производство двигателей с высокими качественными характеристиками, которые не уступают зарубежным конкурентам», - добавил глава столичной ОЭЗ.