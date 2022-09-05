В Подмосковье за лето прошли более 400 ярмарок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье за это лето прошли более 400 ярмарок, 188 из них были тематическими. На этих ярмарках жители могли купить продукты местных производителей, в том числе овощи, фрукты, ягоды.

Отмечается, что в конце лета проводится больше мероприятий, которые были связаны со сбором урожая и подготовкой к осени, например, "школьные базары". Об этом со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

- Организаторы ярмарок всегда ориентируются на сезонность. Так, в начале лета в продажу поступает все необходимое для обустройства дач и приусадебных участков, а в конце лета ... для граждан были открыты "школьные базары", - рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

К слову, уже в сентябре 2022 года в Подмосковье пройдет еще 160 ярмарок, в том числе продовольственные .

Ранее сайт "Москва 24" сообщал, что 7 августа был последний день фестиваля "Московское варенье". Всего там для граждан были открыты 23 площадки, на которых можно было купить свыше 300 сортов варенья и джема. В рамках фестиваля состоялась и фэшн-ярмарка. Свои коллекции привезли 70 региональных брендов.