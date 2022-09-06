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Общество6 сентября 2022 6:08

Дептранс: вход на «Бауманскую» может быть ограничен из-за перегрузки в часы пик

Перегрузки возможны из-за ремонта эскалатора
Ирина РЕБРИКОВА
Ремонт эскалатора продлится до 21 октября

Ремонт эскалатора продлится до 21 октября

Фото: Евгения ГУСЕВА

На период ремонта эскалатора с 31 августа по 21 октября 2022 года вход на станцию «Бауманская» Арбатско-Покровской линии будет периодически ограничиваться в часы пик из-за сниженной пропускной способности вестибюля, сообщает Дептранс Москвы.

Пассажиров столичной подземки призвали пользоваться в утренний и вечерний час пик автобусами и трамваями. А поездки по синей ветке по возможности планировать на другое время. Перевозчик принес извинения за неудобства, вызванные плановым ремонтом эскалатора.

В Дептрансе напомнили, что рядом со станцией метро находится трамвайная линия. Трамваи № 37, 46, 50 довезут до станции «Красносельская» Сокольнической линии метро.

Ранее KP.RU сообщил, что из-за повреждения силового кабеля ремонтной орагнизацией, 6 сентября 2022 года оказалось прервано движение поездов на трех ветках столичной подземки. На момент публикации оно уже восстановлено.