Дептранс: вход на «Бауманскую» может быть ограничен из-за перегрузки в часы пик

Ремонт эскалатора продлится до 21 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

На период ремонта эскалатора с 31 августа по 21 октября 2022 года вход на станцию «Бауманская» Арбатско-Покровской линии будет периодически ограничиваться в часы пик из-за сниженной пропускной способности вестибюля, сообщает Дептранс Москвы.

Пассажиров столичной подземки призвали пользоваться в утренний и вечерний час пик автобусами и трамваями. А поездки по синей ветке по возможности планировать на другое время. Перевозчик принес извинения за неудобства, вызванные плановым ремонтом эскалатора.

В Дептрансе напомнили, что рядом со станцией метро находится трамвайная линия. Трамваи № 37, 46, 50 довезут до станции «Красносельская» Сокольнической линии метро.

Ранее KP.RU сообщил, что из-за повреждения силового кабеля ремонтной орагнизацией, 6 сентября 2022 года оказалось прервано движение поездов на трех ветках столичной подземки. На момент публикации оно уже восстановлено.