Женщину убили на глазах у мужа во время прогулки с собакой в Новой Москве

Следователи продолжают работать на месте убийства Фото: Олег ЗОЛОТО

В деревне Троица в Новой Москве во время прогулки с мужем и собакой убили 49-летнюю женщину, сообщает Телеграм-канал 112. О смерти москвички сообщил ее супруг - 52-летний пенсионер МВД.

Он рассказал, что во время прогулки неизвестный мужчина сделал им замечание, что на собаку не надет намордник, на что супруга отреагировала резко. Во время завязавшегося конфликта незнакомец якобы выстрелил ей в голову и убежал.

Дома у супружеской пары провели обыск. Полиция изъяла травматический пистолет и патроны.

В пресс-службе столичном СК подтвердили факт обнаружения тела близ деревни Троица поселения Вороновское города Москвы, но не стали уточнять детали.

- По факту убийства женщины в Новой Москве возбуждено уголовное дело, - отмечается в сообщении.

При этом указано, что расследование ведется не только по статье об убийстве, но и по статье о незаконном хранении оружия.

Сейчас группа следователей и экспертов-криминалистов продолжает работать на месте убийства.