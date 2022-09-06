Тишковец дал прогноз погоды в Москве на 6 сентября

Холодная осенняя погода установилась в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 6 сентября ожидается холодная и пасмурная погода с максимальной температурой в 12 градусов тепла, заявил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Этот показатель остается на пять градусов ниже сентябрьской нормы.

Весь день небо над столицей будет затянуто тучами, пройдут кратковременные холодные дожди. Атмосферное давление будет снижаться и составит 748 мм ртутного столба.

- С бабьим летом пока глухо... В течение дня характер погодных условий существенных изменений не претерпит. Это тыл антициклона, закачка новых порций арктического холода, что приведет к температуре на 5 градусов ниже положенной нормы, - рассказал Евгений Тишковец.

В течение дня будет дуть ветер северо-западного направления, скорость порывов может достигнуть 9 метров в секунду. Синоптик призвал горожан не выходить на улицу без зонта.