Появились подробности убийства женщины во время прогулки с собакой в Новой Москве

На месте происшествия в Новой Москве продолжают работать следователи Фото: ГСУ СК России по Москве

Супруг застреленной в Новой Москве женщины заявил следователям, что не видел момент убийства жены, хотя вышел на прогулку вместе с ней, сообщает Телеграм-канал 112. 52-летний пенсионер МВД утверждает, что незадолго до выстрела решил отвести разлаявшуюся собаку домой.

По свидетельству овдовевшего мужчины, вечером он и его супруга повели живущую у них овчарку на прогулку. Отправилась пара в поле. Там им встретился незнакомец, разглядеть которого в сумерках бывший полицейский не смог.

Мужчина первым заговорил с ними, сделав замечание: его не устроило то, что овчарка гуляла без поводка. Супруга пенсионера МВД с ним не согласилсь, завязалась ссора, собака начала лаять. По словам мужчины, он занялся животным - пытался его утихомирить, а потом решил вернуть его домой и направился обратно, оставив скандалившую с незнакомцем супругу. А через несколько минут грохнул выстрел.

- Обернувшись, Новиков увидел, что жена упала. Тогда он довел собаку до дома, после прибежал на место, - уточняется в сообщении источника.

Жена была без сознания, но еще жива. Однако до прибытия бригады врачей она скончалась. Ее супруг вызвал полицейских.

Сейчас версию мужчины проверяют следователи Следственного комитета. Как сообщал KP.RU ранее, уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. По некоторым данным, из дома пары изъяли травматический пистолет и патроны. Расследование продолжается.