Банда похитила на нелегальных рудниках более 297 кг золота и вывезла его в Москву

В Москве суд рассмотрит дело о незаконной поставке из Якутии в столицу золотых слитков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве направили в суд уголовное дело о незаконной поставке из Якутии в столицу золотых слитков. Как выяснило следствие, преступное сообщество в составе 10 человек причастно к похищению на нелегальных рудниках более 297 кг золота и 3,6 килограмма серебра. Драгоценные металлы отправляли в Москву, сообщили в ГУ МВД России по столице.

Чтобы «узаконить» груз, преступники использовали документы, полученные якобы от сделок с приемом лома золота и серебра у людей. Стоимость вывезенных металлов составила более 1,1 млрд рублей.

Похитителей золота обвиняют и в других преступлениях. Так, соучастники легализовали свыше 12,5 млн рублей, полученных от незаконного оборота драгметаллов. Кроме того, под видом получения кредитов они похитили у двух банков в общей сумме более 173 млн рублей.

Теперь уголовное дело направили в Симоновский районный суд г. Москвы. Обвинения предъявили 10 членам группировки, еще троих соучастников объявили в федеральный розыск.

Ранее KP.RU писал, что контрабандисты попытались вывезти из России 225 кг золота.