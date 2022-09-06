Три мины времен Великой Отечественной войны нашли на стройке в Москве

В Москве на стройке обнаружили три артиллерийских снаряда времен ВОВ Фото: Александр ГЛУЗ

На юго-востоке Москвы во время земельных работ на стройке нашли три артиллерийских мины времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что опасную находку обнаружили во вторник, 6 сентября, во время работ на Газгольдерной улице. На месте происшествия работают специалисты. Территорию полностью оцепили.

Ранее KP.RU сообщал, что снаряд времен войны нашли недалеко от автобусной остановки «Метро Кунцевская» на западе Москвы. Для оценки ситуации и обезвреживания боеприпасов вызвали специалистов. Горожанам ничего не угрожало.

Кроме того, за лето 2022 года в Московской области обезвредили 74 снаряда, которые пролежали в земле с времен Великой Отечественной войны. Чаще всего боеприпасы находили в Волоколамском, Клинском, Рузском, Можайском и Дмитровском городских округах. Например, в июне Волоколамске обнаружили сразу девять ручных гранат.