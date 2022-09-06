Собянин: Открыто движение по путепроводу через МКАД на пересечении с улицей Верхние Поля

В Москве открылось движение по путепроводу над МКАД на пересечении с улицей Верхние Поля. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В Москве открылось движение по путепроводу над МКАД на пересечении с улицей Верхние Поля. Его строительство было завершено почти на год раньше намеченного срока, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Путепровод появился в рамках масштабной программы реконструкции в столице устаревших клеверных развязок.

«Открыли сегодня движение по путепроводу над МКАД в месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля. Мы завершили его строительство на год раньше запланированного срока. Реконструкция путепровода выполнена в рамках крупного дорожного проекта в этом районе. Мы меняем устаревшую клеверную развязку на современную, с направленными съездами. Теперь автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе», - рассказал Сергей Собянин.

После открытия путепровода пропускная способность всего юго-восточного участка МКАД значительно возрастет. Кроме того, улучшится транспортное обслуживание для более чем 700 тысяч жителей московских районов Капотня, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южное. Быстрее добираться из области в столицу смогут жители подмосковных городов Дзержинский и Котельники.

По словам главы города, реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотня будет закончена через год. Для удобства пешеходов здесь построят переходы в районе 1-го Покровского проезда, возле рынка «Садовод» и со стороны парка «Кузьминки-Люблино». В рамках проекта реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотня будет построено 15,6 км дорог. Среди строящихся объектов - пять эстакад, три путепровода, а также подземный пешеходный переход.

Всего, по словам Сергея Собянина, с начала года в Москве было построено 24 километра новых дорог, 10 эстакад и путепроводов.

«Среди крупных проектов - первая очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, улично-дорожная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке, путепровод между Очаково-Матвеевским и проспектом Генерала Дорохова», - отметил мэр города.

В целом Москве за этот год с обираются проложить более 90 километров новых дорог, построить 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

Программа реконструкции устаревших транспортных развязок на МКАД – очень важный для города проект. Почти все развязки типа «клеверный лист» заменены на развязки с направленными съездами. Таким образом, благодаря разделению транспортных потоков, пропускная способность развязок увеличивается примерно на 25-30 процентов. Масштабные транспортные проекты, которые реализуются в последние годы в столице, не только избавляют город от пробок и сокращают время, которое водители и пассажиры проводят в дороге. Строительство новых автотрасс и развязок улучшает экологию города, делает воздух чище.