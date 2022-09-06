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Происшествия6 сентября 2022 10:46

ФСБ: В Москве задержали россиянина, хотевшего примкнуть к запрещенному Правому сектору

Задержанный планировал выехать в Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвич намеревался выехать в Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ

Москвич намеревался выехать в Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ

Фото: принтскрин видео.

В Москве задержали жителя столицы, придерживающегося фашистских взглядов и планировавшего вступить в украинскую националистическую политическую партию «Правый сектор» (террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Москве и Подмосковью.

По информации ведомства, москвич намеревался выехать в Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации.

По месту жительства задержанного прошли обыски. Правоохранители изъяли средства связи, специальную военную экипировку, а также националистическую литературу и символику.

Уточняется, что мужчина дал признательные показания. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о покушении на участие в деятельности экстремистской организации, его заключили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что в России задержали 187 экстремистов, которые были завербованы агентами Службы безопасности Украины. Некоторые из них подозреваются в организации 11 убийств в Московской и Ленинградской областях.