ФСБ: В Москве задержали россиянина, хотевшего примкнуть к запрещенному Правому сектору

Москвич намеревался выехать в Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ Фото: принтскрин видео.

В Москве задержали жителя столицы, придерживающегося фашистских взглядов и планировавшего вступить в украинскую националистическую политическую партию «Правый сектор» (террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Москве и Подмосковью.

По информации ведомства, москвич намеревался выехать в Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации.

По месту жительства задержанного прошли обыски. Правоохранители изъяли средства связи, специальную военную экипировку, а также националистическую литературу и символику.

Уточняется, что мужчина дал признательные показания. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о покушении на участие в деятельности экстремистской организации, его заключили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что в России задержали 187 экстремистов, которые были завербованы агентами Службы безопасности Украины. Некоторые из них подозреваются в организации 11 убийств в Московской и Ленинградской областях.