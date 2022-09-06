Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины во время выгула собаки в Новой Москве

По факту убийства женщины в Новой Москве возбудили уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам возбудил уголовное дело по факту убийства женщины во время прогулки с собакой в Новой Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по двум статьям – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Инцидент произошел 5 сентября недалеко от деревни Троица поселения Вороновское. Женщину 1972 года рождения застрелили неизвестный, рассказал ее муж, присутствовавший при инциденте. Пуля попала в голову, потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. Криминалисты и следователи продолжают работать на месте происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей, а также ищут людей, причастных к преступлению. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Как сообщал KP.RU, женщину убили на глазах у мужа в Новой Москве. По словам супруга погибшей, его жену застрелил неизвестный, который сделал ей замечание за выгул собаки без намордника. При этом дома у супружеской пары обнаружили и изъяли травматический пистолет и патроны. Расследование продолжается.