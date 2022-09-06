Поезд с красивыми пейзажами регионов России запустили в метро Москвы

Новый тематический поезд «Россия в объективе» появился в столичном метро. Фото: М. Денисова. Mos.ru

В Московском метрополитене на Серпуховско-Тимирязевской линии начал ходить тематический поезд «Россия в объективе». В вагонах пассажиры могут полюбоваться красивыми пейзажами разных регионов страны, а также узнать различные факты об уникальных местах России, сообщается на сайте столичной мэрии.

Тематический поезд запустили совместно с Русским географическим сообществом. Состав будет ходить в столичной подземке полгода. Каждый вагон посвящен восьми локациям, среди них Эльбрус, озеро Байкал, Ленские столбы, остров Врангеля, плато Путорана, озеро Кезеной-Ам, а также Алтай и Камчатка. Пассажиры могу отсканировать QR-код в поезде и побывать в виртуальном путешествии по России и спланировать будущую поездку.

За дизайн состава отвечали участник конкурса фотографий «Самая красивая страна». Данный проект посвящен сохранению дикой природы России. В поезде разместили снимки профессионалов и любителей из нескольких стран.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября в транспорте Москвы возобновили акцию с кешбэком при оплате картой «Мир». С каждой поездки пассажиры могут получить скидку 10 рублей.