Собянин: в Москве официально появились улицы Олега Янковского и Фаины Раневской

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 6 сентября постановление о присвоении 11 новым столичным улицам названий в честь кинозвезд Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документы о присвоении 11 улицам нового квартала в Раменках названий в честь девяти выдающихся советских и российских актеров и двух советских режиссеров, о чем и сообщил в своем Телеграм-канале.

Теперь в жилом квартале вблизи Мосфильмовской улицы на западе столицы можно прогуляться по улицам Сергея Бондарчука и Леонида Гайдая, Олега Янковского и Фаины Раневской, Алексея Баталова и Евгения Евстигнеева, Андрея Миронова и Анатолия Папанова, Василия Ланового, Олега Табакова и Иннокентия Смоктуновского.

Сам квартал назван Кинематографическим. Он расположен в границах проспекта Генерала Дорохова, улицы Лобачевского, Мичуринского проспекта. Подробнее о расположении улиц, названных в честь звезд советского и российского экрана, расскажет обзор KP.RU.

Как сообщал KP.RU ранее, названия для новых улиц выбирали сами жители столицы. Голосование шло на портале «Активный гражданин», оно проводилось в несколько этапов. Свое мнение высказали 185 тысяч человек.