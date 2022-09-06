Юрист рассказала, какое наказание может грозить фермеру, застрелившему чужую козу в Дядьково Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Юрист Ольга Шацкая прокомментировала инцидент в Дядьково, где фермер застрелил чужую козу на глазах у хозяйки.

По словам эксперта, в данном случае есть основания для возбуждения уголовного дела по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества".

- Коза считается движимым имуществом, а значит ее хозяйка животного поступила правильно, подав заявление в полицию. Есть основания для возбуждения уголовного дела по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества" ... Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, - рассказала Шацкая интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Тем временем, член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй считает, что владелице животного нужно обратиться в разрешительную систему МВД по выдаче прав на оружие, сообщив, что были нарушены правила его применения.

- С фермера можно взыскать и материальный ущерб, - объяснила юрист.

Ранее сайт "Москва 24" сообщал, что с необычной проблемой столкнулись автовладельцы в Южном Бутове. Их машины атакуют козы, которые к тому же начали объедать клумбы. Водители возмущаются, но сделать с рогатыми агрессорами ничего не могут.