Вильфанд пообещал жителям Москвы потепление к выходным 10 и 11 сентября

Вильфанд: потепление в Москве придет к выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные дни 10-11 сентября в Москве будет малооблачно и маловетрено, воздух прогреется до плюс 16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Агентству городских новостей «Москва».

Как отметил синоптик, до 8 сентября погода в столице будет холодной. Ветер сильный северный, ночью 3-5 градусов, днем 9-13 выше нуля. Такие условия характерны, скорее, для конца декабря, подчеркнул Роман Вильфанд. Температурный режим опережает свой климатический ход на три недели.

Начиная с пятницы, 9 сентября, погода начнет меняться. Температура повысится на пару градусов, в пятницу ожидают уже от плюс 12 до плюс 14-15 градусов. Выходные, 10-11 сентября, прогнозируют еще теплее — до 16 градусов выше нуля.

Ветер изменит направление и будет дуть с востока, скорость его уменьшится до 3 метров в секунду.

Как писал ранее KP.RU, Москву в 2022 году ждет очень холодный сентябрь, скорее всего, без бабьего лета.