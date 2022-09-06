Свалившихся в шахту котят размером с ладошку спасли на юго-западе Москвы

Спасатели нашли заплутавших котят и подняли на поверхность Фото: Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

На юго-западе Москвы столичным спасателям пришлось оказывать помощь недавно рожденным котятам, которые свалились в вентиляционную шахту на улице Миклухо-Маклая у дома 32 Б, сообщает Телеграм-канал столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Жалобное мяуканье животных услышала проходившая мимо горожанка и позвонила в службу 112. На вызов отправили расчет аварийно-спасательного отряда №8 Пожарно-спасательного центра Москвы.

- Недалеко от отрезка вентиляционной шахты теплоколлектора, из которой раздавался писк, сотрудники обнаружили люк, ведущий в нее. Один из спасателей спустился в него, обследовал шахту и нашел двух котят, - уточняется в сообщении.

Спасенные животные оказались размером с ладонь. По всей видимости, они появились на свет 2-3 месяца назад. Вызавшая спасателей женщина забрала малышей к себе.